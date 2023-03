«Con le mie rughe affronto di nuovo il pubblico che è cambiato, che adora le belle ragazze. Ma la mia carriera non nasce dalla fisicità» (Di venerdì 10 marzo 2023) È da 10 anni che Loretta Goggi (72 anni) è una dei giudici Tale e Quale Show, e 30 dall’ultima conduzione di uno show televisivo. Un lungo periodo di retroguardia e ruoli di supporto nelle fiction giunto finalmente alla fine con Benedetta Primavera, uno show tutto suo in onda da stasera su Rai 1 alle 21.30, e in cui la “regina della tv italiana” (come la chiama Carlo Conti) torna a fare la conduttrice, imitatrice e cantante. Loretta Goggi: vita privata, età, Maledetta Primavera guarda le foto Leggi anche › Loretta Goggi chiude i ... Leggi su iodonna (Di venerdì 10 marzo 2023) È da 10 anni che Loretta Goggi (72 anni) è una dei giudici Tale e Quale Show, e 30 dall’ultima conduzione di uno show televisivo. Un lungo periodo di retroguardia e ruoli di supporto nelle fiction giunto finalmente alla fine con Benedetta Primavera, uno show tutto suo in onda da stasera su Rai 1 alle 21.30, e in cui la “regina della tv italiana” (come la chiama Carlo Conti) torna a fare la conduttrice, imitatrice e cantante. Loretta Goggi: vita privata, età, Maledetta Primavera guarda le foto Leggi anche › Loretta Goggi chiude i ...

