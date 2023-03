Con la Samp difesa made in Italy? Aria di rientro per De Sciglio

(Di venerdì 10 marzo 2023) Ci sono partite da giocare, altre da vincere. Lo ripete spesso Max Allegri quando è in procinto di affrontare squadre che sulla carta sembrerebbero abbordabili, ma che vanno battute sul campo e non a ...

Certo, a due giorni dal matchla Sampdoria, la sosta forzata di Chiesa e Di Maria solo per qualche giorno appare come una manna dal cielo, considerato che entrambi dovrebbero essere a ...TORINO - Paul Pogba si è allenatola Juventus. Notizia che di per sè non sarebbe nemmeno così eclatante ma vista la condizione sempre sub iudice del francese il fatto ha comunque un fatto specifico non trascurabile. La mezzala è ...

Pogba, il posto con la Samp e il futuro alla Juventus Tuttosport

Probabile turnover per consentire di rifiatare ai giocatori che finora hanno giocato di più. Fuori Di Maria, Chiesa e Alex Sandro, oltre a Milik, il laterale potrebbe fare staffetta con Kostic ...La Juventus si è portata a casa la partita di andata degli ottavi di Europa League con il Friburgo, ma ha temuto per le condizioni di Federico Chiesa. L’ala della Nazionale italiana, entrato in campo ...