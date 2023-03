Comunità energetiche rinnovabili: a Salerno c’è un progetto (Di venerdì 10 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – C’è un’ipotesi di realizzare una Comunità energetica rinnovabile a Salerno che coinvolge i quartieri di Fuorni, Cappelle, Sordina e San Leonardo. Se ne è discusso questa mattina in una riunione della commissione Ambiente e Salute del Comune di Salerno, presieduta dal presidente Arturo Iannelli. Un’occasione per parlare delle opportunità di risparmio, salvaguardia Salute e Ambiente legate alla nascita delle Comunità energetiche rinnovabili, Per Comunità energetiche rinnovabili (CER) si intendono gruppi di soggetti che decidono di costituirsi in forma giuridica con l’obiettivo di divenire prosumer, cioè di produrre e condividere energia collettivamente con diversi sia sul piano ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 10 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto– C’è un’ipotesi di realizzare unaenergetica rinnovabile ache coinvolge i quartieri di Fuorni, Cappelle, Sordina e San Leonardo. Se ne è discusso questa mattina in una riunione della commissione Ambiente e Salute del Comune di, presieduta dal presidente Arturo Iannelli. Un’occasione per parlare delle opportunità di risparmio, salvaguardia Salute e Ambiente legate alla nascita delle, Per(CER) si intendono gruppi di soggetti che decidono di costituirsi in forma giuridica con l’obiettivo di divenire prosumer, cioè di produrre e condividere energia collettivamente con diversi sia sul piano ...

A Fiumicino nuovo incontro sulle comunità energetiche rinnovabili - 'Sabato 11 marzo, alle 16:00, alla Casa della Partecipazione a Maccarese, parleremo di comunità energetiche ed energie rinnovabili. L'evento, organizzato da ... Benjamin Netanyahu ricevuto da Giorgia Meloni a palazzo Chigi ... annunciando collaborazioni tra Roma e Tel Aviv sulle sfide energetiche e tecnologiche. A poche centinaia di metri di distanza, a piazza Venezia, c'è un sit - in promosso dalla Comunità palestinese a ... Siglato un accordo tra Regione ed Enea per la transizione ecologica ed energetica Progetti di innovazione tecnologica e sviluppo negli usi industriali e nel settore della mobilità dell'idrogeno verde. Ma anche sviluppo delle Comunità energetiche rinnovabili e gruppi di autoconsumo collettivo, strategie di Pianificazione energetica regionale nonché ricerca innovativa nel campo delle tecnologie energetiche.