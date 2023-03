Comune di Poggio Mirteto: Concorso per 2 Operai Specializzati (Di venerdì 10 marzo 2023) Il Comune di Poggio Mirteto ha Bandito un Concorso Pubblico per selezionare 2 Operai Specializzati, in categoria B3. Viene offerta assunzione con contratto a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali. Concorso Comune di Poggio Mirteto: Cosa c’è da Sapere L’offerta che vi stiamo presentando é molto interessante. Nel Lazio si cercano 2 Operai Specializzati presso il Comune di Poggio Mirteto. Per partecipare al Bando serve esperienza nella mansione, competenza, abilitazione alla guida di mezzi di proprietà comunale, predisposizione fisica alla mansione, ottime capacità di adattamento al lavoro di squadra. ... Leggi su posizioniaperte (Di venerdì 10 marzo 2023) Ildiha Bandito unPubblico per selezionare 2, in categoria B3. Viene offerta assunzione con contratto a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali.di: Cosa c’è da Sapere L’offerta che vi stiamo presentando é molto interessante. Nel Lazio si cercano 2presso ildi. Per partecipare al Bando serve esperienza nella mansione, competenza, abilitazione alla guida di mezzi di proprietà comunale, predisposizione fisica alla mansione, ottime capacità di adattamento al lavoro di squadra. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... dansinibaldi : RT @Comune_Rieti: Scuola Poggio Fidoni, @dansinibaldi : “accuse gravi e prive di fondamento dall’opposizione. Abbiamo scelto la massima pru… - Comune_Rieti : Scuola Poggio Fidoni, @dansinibaldi : “accuse gravi e prive di fondamento dall’opposizione. Abbiamo scelto la massi… - rietin_vetrina : Scuola Poggio Fidoni, Comune di Rieti: “Accuse gravi e prive di fondamento dall’Opposizione” - comunecapoterra : Interdizione al traffico veicolare strade n. 37 – 11 - 23 Loc. Poggio dei Pini per la il giorno 19 marzo per la Man… - lavorofacile : Comune di Poggio Mirteto (RI): concorso per 2 operai specializzati a tempo indeterminato: -