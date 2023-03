Comune di Casirate d’Adda | Concorso per 2 Amministrativi

Leggi su posizioniaperte

(Di venerdì 10 marzo 2023) Ildiha indetto unPubblico per la ricerca di 2 IstruttoriContabili, in categoria C. Di cui 1 Posto per ildie 1 Posto per ildi Medolago. Per entrambe le Posizioni viene offerta assunzione con contratto a tempo pieno ed indeterminato.di: Cosa c’è da Sapere In Provincia di Bergamo cercano 2 Figure Amministrative da assegnare ai Comuni die Medolago. Prova a fare ile cogli questa opportunità. Serve diploma di scuola superiore ad indirizzo economico, o titolo di studio ...