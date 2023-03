Coming out | Jankto confessa | “Mia moglie è rimasta scioccata”

(Di venerdì 10 marzo 2023) Dopo ilout di qualche giorno fa, Jakub Janto è tornato a parlare, in un’intervista concessa a Marca. L’ex esterno di Sampdoria e Udinese ha raccontato come ha vissuto in questi anni e come ha reagito laalla omosessualità del marito: “Quando ero piccolo e avevo 14 o 15 anni sentivo che qualcosa era diverso. Ho provato ad avere rapporti con le donne, ma sentivo che qualcosa non andava. Non aveva senso continuare così tutta la vita perché vivi una volta sola e poi non c’è niente. Ho deciso che non ha senso perché tutto si può risolvere come l’abbiamo risolto noi e ora sono libero”.out, la reazione delladiNella stessa intervista concessa a Marca,ha rivelato anche come ha reagito la...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LunaticaRoma : RT @Angela38490205: Non è normale che un uomo sotto le coperte non senta l’esigenza di fare qualcosa con la donna che ti piace. Daniele fai… - Angela38490205 : Non è normale che un uomo sotto le coperte non senta l’esigenza di fare qualcosa con la donna che ti piace. Daniele… - annalis42615798 : Infatti non lo è... Non sono certa ma penso che è nato tutto dalla famosa maglietta che indossava subito dopo il co… - MVGIWARAYA : davide a me questo sembra molto un coming out se ti piacciono gli uomini puoi dirlo - GattaSulTetto : @JFonFlais @c4tl0v3r1 Io prevedo una fuga di follower livello spora, dopo questo mio coming out. C’è ancora tanta g… -

TRENTO . " Sono queer e non me ne vergogno. Ma ci sono ancora dei pregiudizi nel mondo dello sport". E' unquello di Cecilia Zorzi , la trentina 28enne, campionessa mondiale di vela che parla, intervistata da il Dolomiti , sulla questione dell' orientamento sessuale , anche all'interno del mondo ...Il calciatore a Marca dopo il suo: "La fascia One Love ai Mondiali È un tema che non mi interessa. Rispetto le culture diverse" Mg Genova 07/03/2021 - campionato di calcio serie A / Sampdoria - Cagliari / foto Matteo ...Circa un mese fa il. Ora Jakub Jankto torna a parlare e lo fa ai microfoni di Marca raccontando le reazioni non solo del mondo del calcio ma anche quelle in ambito privato ripercorrendo alcune delle tappe più ...

Jankto e il coming out: "Ora sono libero. Mia moglie è rimasta scioccata, ma era la cosa giusta da fare" Eurosport IT

Jakub Jankto, centrocampista ex Sampdoria, ha parlato del suo recente coming out nella sua intervista ai microfoni di Marca."Ho provato ad avere rapporti con le donne, ma sentivo che qualcosa non andava. Non aveva senso continuare così per tutta la vita". "Ora spero che tutto continui come se niente fosse. Voglio andare av ...