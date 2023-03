Come una vagina, lo sfregio alla Madonna: orrore al corteo femminista | Guarda (Di venerdì 10 marzo 2023) E poi uno dice che non c'è più religione. Di sicuro non c'è più quella passione civile di una volta, dove sacro e profano andavano a braccetto, magari dandosi pure la mano. Perché la Madonna a forma di vagina, vero e proprio manifesto anti culturale, più che che anti clericale, sfoderato Come un arma dal corteo milanese degli studenti, in piazza per l'8 marzo (vai a sapere se davvero per le donne o altro), è qualcosa che va oltre l'allegoria. Se di allegoria si può parlare. Perché in una società dove comandando apparenza e incoerenza, volendo estremizzare tutto, quel manifesto offende per la sua inutilità. E a quelle ragazze con i capelli colorati con tinte improbabili, addobbate con la striscia rossa sul volto, Come piccoli alberidi Natale, impegnate nel voler dimostrare il loro esser donna per ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 10 marzo 2023) E poi uno dice che non c'è più religione. Di sicuro non c'è più quella passione civile di una volta, dove sacro e profano andavano a braccetto, magari dandosi pure la mano. Perché laa forma di, vero e proprio manifesto anti culturale, più che che anti clericale, sfoderatoun arma dalmilanese degli studenti, in piazza per l'8 marzo (vai a sapere se davvero per le donne o altro), è qualcosa che va oltre l'allegoria. Se di allegoria si può parlare. Perché in una società dove comandando apparenza e incoerenza, volendo estremizzare tutto, quel manifesto offende per la sua inutilità. E a quelle ragazze con i capelli colorati con tinte improbabili, addobbate con la striscia rossa sul volto,piccoli alberidi Natale, impegnate nel voler dimostrare il loro esser donna per ...

