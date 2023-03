Come stanno Raspadori e Lozano? Le ultime notizie dal Napoli (Di venerdì 10 marzo 2023) Il Napoli ha effettuato stamattina la consueta seduta di allenamento allo SSCN Konami Training Center di Castel Volturno. Mister Luciano Spalletti sta preparando nel miglior modo possibile la sfida di domani sera al Diego Armando Maradona contro l’Atalanta. Gli azzurri vogliono subito ripartire dopo la sconfitta contro la Lazio, ma dovranno fare i conti con l’assenza di Mario Rui, squalificato, e le condizioni non perfette di Hirving Lozano e di Giacomo Raspadori. Di seguito le ultime notizie sugli azzurri, direttamente dal report dell’allenamento quotidiano pubblicato sul sito ufficiale del club: Seduta mattutina per il Napoli all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l’Atalanta in programma domani 11 marzo al Maradona per la 26esima giornata di ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 10 marzo 2023) Ilha effettuato stamattina la consueta seduta di allenamento allo SSCN Konami Training Center di Castel Volturno. Mister Luciano Spalletti sta preparando nel miglior modo possibile la sfida di domani sera al Diego Armando Maradona contro l’Atalanta. Gli azzurri vogliono subito ripartire dopo la sconfitta contro la Lazio, ma dovranno fare i conti con l’assenza di Mario Rui, squalificato, e le condizioni non perfette di Hirvinge di Giacomo. Di seguito lesugli azzurri, direttamente dal report dell’allenamento quotidiano pubblicato sul sito ufficiale del club: Seduta mattutina per ilall’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l’Atalanta in programma domani 11 marzo al Maradona per la 26esima giornata di ...

