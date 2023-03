Come sta Luca Salatino? Il triste annuncio: “Dovrò operarmi alla schiena”. Fan in ansia (Di venerdì 10 marzo 2023) Come sta Luca Salatino del Grande Fratello?. L’ex concorrente del reality si è lasciato andare ad una rivelazione che ha particolarmente scosso i fan. Luca Salatino ha vissuto momenti difficili nella casa del Grande Fratello Vip a causa della distanza dalla sua compagna Soraia. Per questo motivo ha deciso di non proseguire la sua esperienza ... TAG24. Leggi su tag24 (Di venerdì 10 marzo 2023)stadel Grande Fratello?. L’ex concorrente del reality si è lasciato andare ad una rivelazione che ha particolarmente scosso i fan.ha vissuto momenti difficili nella casa del Grande Fratello Vip a causa della distanza dsua compagna Soraia. Per questo motivo ha deciso di non proseguire la sua esperienza ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... borghi_claudio : Il panico. Il fatto che la Svezia, l'UNICO paese che non ha fatto nemmeno un giorno di lockdown durante la pandemia… - borghi_claudio : Sto leggendo gli articoli sull'inchiesta di Bergamo ed appare chiarissimo dove si andrà a parare. Altro che soddisf… - Linkiesta : Il ridicolo tentativo del governo di buttarla in caciara dopo la tragedia di #Cutro La destra sta provando a spazz… - VirginiaALVian1 : RT @intuslegens: Dalle chat sta emergendo che le scelte più aberranti e lesive della dignità umana, come la proibizione dei funerali o la c… - wArtesian : @itsmeback_ Si stanno cagando addosso, anche lui come bassetti , e fra poco anche pregliasco. La verità sta emergendo -