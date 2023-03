Come sta Federico Chiesa? Il responso medico e quante partite salta (Di venerdì 10 marzo 2023) La Juventus si è portata a casa la partita di andata degli ottavi di Europa League con il Friburgo, ma ha temuto per le condizioni di Federico Chiesa. L’ala della Nazionale italiana, entrato in campo al 67? al posto di Dusan Vlahovic, ha concluso la partita zoppicando vistosamente a causa di un problema al ginocchio presentatosi a dieci minuti dal termine della sfida. Il figlio d’arte ha però stretto i denti, rimanendo in campo fino al fischio finale. Le analisi di quest’oggi tenute presso il JMedical hanno però rassicurato sulle condizioni di Chiesa. Nessuna lesione ravvisata al ginocchio dopo i controlli odierni, facendo tirare così un forte sospiro di sollievo a tutto l’ambiente bianconero. Rimane difficile vedere il calciatore già in campo nella sfida contro la Sampdoria di domenica, mentre si alzano leggermente le possibilità di ... Leggi su oasport (Di venerdì 10 marzo 2023) La Juventus si è portata a casa la partita di andata degli ottavi di Europa League con il Friburgo, ma ha temuto per le condizioni di. L’ala della Nazionale italiana, entrato in campo al 67? al posto di Dusan Vlahovic, ha concluso la partita zoppicando vistosamente a causa di un problema al ginocchio presentatosi a dieci minuti dal termine della sfida. Il figlio d’arte ha però stretto i denti, rimanendo in campo fino al fischio finale. Le analisi di quest’oggi tenute presso il JMedical hanno però rassicurato sulle condizioni di. Nessuna lesione ravvisata al ginocchio dopo i controlli odierni, facendo tirare così un forte sospiro di sollievo a tutto l’ambiente bianconero. Rimane difficile vedere il calciatore già in campo nella sfida contro la Sampdoria di domenica, mentre si alzano leggermente le possibilità di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... borghi_claudio : Il panico. Il fatto che la Svezia, l'UNICO paese che non ha fatto nemmeno un giorno di lockdown durante la pandemia… - Linkiesta : Il ridicolo tentativo del governo di buttarla in caciara dopo la tragedia di #Cutro La destra sta provando a spazz… - borghi_claudio : Sto leggendo gli articoli sull'inchiesta di Bergamo ed appare chiarissimo dove si andrà a parare. Altro che soddisf… - Andrea93932 : RAGA L’ABBIAMO CAPITO CHE SONO RISERVATI E CE L’HANNO DETTO PIÙ VOLTE..QUINDI NON CAGATE IL CAZZO E RISPETTIAMOLI..… - Morena_3v : @profiter0le Mi dispiace tanto come sta la signora? -