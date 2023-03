Come l'intelligenza artificiale in cantina può fare il vino più buono (Di venerdì 10 marzo 2023) L’azienda vinicola Viberti Barolo impiega soluzioni all’avanguardia che consentono di preservare tradizione e artigianalità a prescindere dai gravi cambiamenti climatici Leggi su repubblica (Di venerdì 10 marzo 2023) L’azienda vinicola Viberti Barolo impiega soluzioni all’avanguardia che consentono di preservare tradizione e artigianalità a prescindere dai gravi cambiamenti climatici

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : @florabarral Mi fa piacere perché, spersonalizzando il discorso, era come chiedere a Sky Sport meno maleducazione e… - LaStampa : Come l'intelligenza artificiale in cantina può fare il vino più buono. - ITItalianTech : Come l'intelligenza artificiale in cantina può fare il vino più buono - CorrenteStella : @Ice_phoen1x Povero Tavassi... Non ha ancora capito che contro Nikita perde 10 a 0.Nikita ha una proprietà di lingu… - CleliaIacono1 : @GrandeFratello Oriana e Daniele che urlano come matti ecco la violenza di cui parlavo ed è stato bellissimo vede… -