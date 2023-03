Come l'intelligenza artificiale in cantina può fare il vino più buono (Di venerdì 10 marzo 2023) L’azienda vinicola Viberti Barolo impiega soluzioni all’avanguardia che consentono di preservare tradizione e artigianalità a prescindere dai gravi cambiamenti climatici Leggi su repubblica (Di venerdì 10 marzo 2023) L’azienda vinicola Viberti Barolo impiega soluzioni all’avanguardia che consentono di preservare tradizione e artigianalità a prescindere dai gravi cambiamenti climatici

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LuluDelTabarin : RT @vecchiotrombone: Anche se infarciti di odio antiamericano trovo impossibile che una persona dotata di una intelligenza media possa dife… - m55icor : RT @Orraf5: Unico vero grande politico italiano Il Parlamento dovrebbe assumerlo come docente di politica per quel pugno di disadattati che… - MassimoOrazi2 : RT @Orraf5: Unico vero grande politico italiano Il Parlamento dovrebbe assumerlo come docente di politica per quel pugno di disadattati che… - kiara86769608 : RT @Orraf5: Unico vero grande politico italiano Il Parlamento dovrebbe assumerlo come docente di politica per quel pugno di disadattati che… - CarieriF : RT @Orraf5: Unico vero grande politico italiano Il Parlamento dovrebbe assumerlo come docente di politica per quel pugno di disadattati che… -