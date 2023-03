Come esplorare le proprie emozioni con il Reparenting secondo Nicoletta Cinotti (Di venerdì 10 marzo 2023) Nel suo saggio “Genitori di sé stessi. Mindfulness e Reparenting” (Enrico Damiani Editore), Nicoletta Cinotti ci fornisce gli strumenti preziosi per imparare a riconoscere ed accettare le parti più vulnerabili e fragili del nostro essere Leggi su ilgiornale (Di venerdì 10 marzo 2023) Nel suo saggio “Genitori di sé stessi. Mindfulness e” (Enrico Damiani Editore),ci fornisce gli strumenti preziosi per imparare a riconoscere ed accettare le parti più vulnerabili e fragili del nostro essere

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... speranza_viva : RT @MorraSantolo: Chi sperimenta la luce di Dio non permette più alla paura della morte di prendere il sopravvento perché vive in un contin… - GjyzepinaZefi4 : RT @MorraSantolo: Chi sperimenta la luce di Dio non permette più alla paura della morte di prendere il sopravvento perché vive in un contin… - maialino70 : @coppia_matura @bbwarena @midcornudo Come vorrei esplorare questo buchetto ... mmm - laura_pisu : RT @MorraSantolo: Chi sperimenta la luce di Dio non permette più alla paura della morte di prendere il sopravvento perché vive in un contin… - LoreDondelana : RT @MorraSantolo: Chi sperimenta la luce di Dio non permette più alla paura della morte di prendere il sopravvento perché vive in un contin… -