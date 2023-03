Combinata nordica | Coppa del Mondo Oslo 2023 | Jarl Magnus Riiber guida nel PCR | 28mo Buzzi

(Di venerdì 10 marzo 2023) Penultima tappa per ladeldi: appuntamento tradizionale, in Norvegia, in quel di. Oggi è andato in scena il Provisional Competition Round che anticipa le gare di sabato e domenica. Al comando ovviamente il padrone di casa e dominatore dell’ultimo mese: dopo i trionfi iridati e la doppietta di Planica il norvegese è pronto a vincere ancora. Salto impressionante sull’HS134: distanza di 141 metri, distacchi abissali nei confronti di tutti i rivali. Il primo degli inseguitori è a 1’03” di ritardo: l’austriaco Johannes Lamparter, leader di(undicesimo invece il suo rivale Jens Luraas Oftebro). Terzo il teutonico Julian Schmid a 1’12”. In casa Italia il migliore è Raffaele ...

Gyda Westvold Hansen si conferma dominatrice assoluta dellae si porta al comando anche nella tappa casalinga di Coppa del Mondo 2022/2023. Sul trampolino di Oslo Holmenkollen, la norvegese stacca le sue avversarie di ben 9 metri, mettendo in ...

Penultima tappa per la Coppa del Mondo di combinata nordica: appuntamento tradizionale, in Norvegia, in quel di Oslo. Oggi è andato in scena il Provisional Competition Round che anticipa le gare di sa ...