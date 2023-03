“Colpito dalla visione”. Netanyahu promuove Meloni (Di venerdì 10 marzo 2023) Il premier israeliano ha espresso la volontà di intensificare gli scambi commerciali con l'Italia, a partire dalla vendita di gas naturale e dalla cooperazione nei settori strategici Leggi su ilgiornale (Di venerdì 10 marzo 2023) Il premier israeliano ha espresso la volontà di intensificare gli scambi commerciali con l'Italia, a partirevendita di gas naturale ecooperazione nei settori strategici

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... giammarcosicuro : Un asilo colpito da un razzo russo lanciato dalla sponda sud del fiume Dniepr. Siamo in un villaggio nella regione… - infoitinterno : Netanyahu a Meloni: 'Molto colpito dalla sua leadership' - lasiciliait : Netanyahu a Meloni: «Molto colpito dalla sua leadership» - vshimon25 : RT @agenzia_nova: #Netanyahu a Chigi: “Colpito dalla leadership di #Meloni, Israele vuole esportare #gas in Europa attraverso l’Italia” ht… - SerinoGianmarco : RT @agenzia_nova: #Netanyahu a Chigi: “Colpito dalla leadership di #Meloni, Israele vuole esportare #gas in Europa attraverso l’Italia” ht… -