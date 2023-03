Colpi di arma da fuoco a Casoria | presa di mira la finestra di una pensionata incensurata di 83 anni

(Di venerdì 10 marzo 2023)didasono stati esplosi ieri sera a, in provincia di Napoli. I Carabinieri del nucleo operativo e radiomobile disono intervenuti in via Manzoni dove sono stati esplosi alcunid’dacontro un palazzo, colpendo ladi un’abitazione al primo piano, abitata da unadi 83. Non ci sono feriti. Indagano i Carabinieri. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rtl1025 : ?? Alcune persone sono rimaste uccise e altre ferite ad #Amburgo, in #Germania, dove sono stati esplosi una serie… - ilfoglio_it : Sette persone sono morte e almeno venticinque sono state ferite da colpi di arma da fuoco. Che cosa sappiamo della… - Carmelita_1861 : RT @Turiddu_1: I militari russi filmano e pubblicano sui social l'uccisione di un prigioniero di guerra ucraino disarmato, freddato con div… - History61186776 : ????#Breaking+++Il leader della rivoluzione messicana #EmilianoZapata è caduto in un'imboscata e ucciso a colpi di ar… - giampaz : RT @NessunLuogo24: A #TelAviv un palestinese ha ferito tre persone a colpi di arma da fuoco ed è stato ucciso dalla polizia. L’attentato è… -

I Carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Casoria sono intervenuti in via Manzoni dove sono stati esplosi alcunid'da fuoco contro un palazzo, colpendo la finestra di un'...I testimoni hanno riferito didida fuoco. L'equipaggio di un'auto di pattuglia - spiega il quotidiano locale Hamburger Abendblatt - che al momento dell'allarme si trovava nei pressi del ...Momenti di grande paura in Germania, dove ieri sera sette persone sono state uccise condida fuoco in una chiesa di testimoni di Geova, nella citt di Amburgo. La notizia di un'ottava vittima stata resa nota questa mattina dalla Polizia, che ha aggiunto di presumere che tra i ...

Casei Gerola, 30enne ferito da colpi d'arma da fuoco: è giallo IL GIORNO

Colpi di arma da fuoco sono stati esplosi ieri sera a Casoria, in provincia di Napoli. I Carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Casoria sono intervenuti in via Manzoni dove sono ...Il cancelliere tedesco Scholz ha definito "un brutale atto di violenza" l'attacco con armi da fuoco che si è verificato ieri in una chiesa dei Testimoni di Geova di Amburgo ...