Colpi d'arma da fuoco contro un palazzo a Casoria, paura per una 83enne (Di venerdì 10 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIeri sera i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Casoria (Napoli) sono intervenuti in Via Manzoni 115, a Casoria. Ignoti hanno esploso alcuni Colpi d'arma da fuoco contro un palazzo, colpendo la finestra di un'abitazione al primo piano, occupata da una pensionata incensurata di 83 anni. Non ci sono feriti. Indagini in corso per chiarire dinamica. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

