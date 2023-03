Cody Rhodes | “Di Revolution ho visto solo qualche spezzone”

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 10 marzo 2023)è uno degli uomini di punta della WWE. Dopo un vittorioso ritorno alla Royal Rumble, l’American Nightmare è pronto a dare l’assalto ai titoli di Roman Reigns in quel di Wrestlemania., oramai ex AEW, si esprime spesso sulla sua ex compagine, difatti ha ammesso di averhighlight di, PPV che ha regalato grandi sorprese ed incontri sensazionali. Le sue parole “Hohighlight di Ricky, purtroppo avevo un canale pirata ed inmodo non sono riuscito a trasformarlo in un canale legale. Non vi diro’ chi me lo ha mandato. Possodire che adoro Chris Jericho, lui è piu’ di una leggenda… è Chris Jericho!“.