Clima | Sofia e Dublino top per piani urbani ma Italia al palo

(Adnkronos) – Migliorati "significativamente" i piani urbani per il Clima in Europa per l'adattamento alle sfide Climatiche sia negli ultimi 15 anni che di anno in anno. Stando ad uno studio internazionale, a cui ha partecipano anche il Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr), i migliori piani urbani europei li hanno realizzati le città di Sofia in Bulgaria, e di Galway e Dublino in Irlanda, mentre l'Italia resta al palo. Sulle 32 città Italiane incluse nel campione dai ricercatori solo due città, Bologna e Ancona, nel 2020 hanno dimostrato di avere un Piano di adattamento. I ricercatori ricordano che "i piani di adattamento Climatico rappresentano uno degli ...

