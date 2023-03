Clemente Mastella | il social-democristiano

Leggi su formiche

(Di venerdì 10 marzo 2023) In passato penso di averlo già scritto da qualche parte, perché in verità è da tempo che sono visceralmente attratto dal modo in cui popola la sua pagina Facebook. Per me, e lo dico senza veli o remore,è il primo e più bravoche c’è in circolazione. Molto più forte di Carlo Calenda, decisamente più sexy di Matteo Renzi e due spanne in più di Matteo Salvini. Se ne faccia una ragione anche il buon Gianfranco Rotondi, altro post-che su Twitter ha trovato una sua originalissima dimensione. Quandoperò comincia a inciampare nel touchscreen del suo Iphone diventa decisamente irresistibile, un recordman di like e commenti che fioccano da tutte le parti. Esattamente come quando mio figlio sparge sul tavolo ...