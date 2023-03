Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2022-2023: Elena Curtoni in testa nel super-G (Di venerdì 10 marzo 2023) Classifica GENERALE Coppa DEL Mondo 2022-2023 SCI alpino femminile 1. Mikaela Shiffrin (USA) 1928 Coppa DEL Mondo ASSEGNATA 2. Petra Vlhova (Slovacchia) 1025 3. Lara Gut-Behrami (Svizzera) 10074. Federica Brignone (Italia) 939 5. Sofia Goggia (Italia) 8006. Ragnhild Mowinckel (Norvegia) 7907. Wendy Holdener (Svizzera) 7158. Marta Bassino (Italia) 6779. Elena Curtoni (Italia) 640 10. Sara Hector (Svezia) 566 Classifica DISCESA Coppa DEL Mondo 2022-2023 SCI alpino femminile 1. Sofia Goggia (Italia) 660 Coppa DEL Mondo ASSEGNATA2. Ilka Stuhec (Slovenia) ... Leggi su oasport (Di venerdì 10 marzo 2023)GENERALEDELSCI1. Mikaela Shiffrin (USA) 1928DELASSEGNATA 2. Petra Vlhova (Slovacchia) 1025 3. Lara Gut-Behrami (Svizzera) 10074. Federica Brignone (Italia) 939 5. Sofia Goggia (Italia) 8006. Ragnhild Mowinckel (Norvegia) 7907. Wendy Holdener (Svizzera) 7158. Marta Bassino (Italia) 6779.(Italia) 640 10. Sara Hector (Svezia) 566DISCESADELSCI1. Sofia Goggia (Italia) 660DELASSEGNATA2. Ilka Stuhec (Slovenia) ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : LA VERA CLASSIFICA 1. Col #Napoli sicuro, restano in 4 per 3 posti #Champions 2. L’#Atalanta rischia sanzioni: può… - ItaliaTeam_it : CURTONIssima ?? ?? Una fantastica Elena è seconda nel SuperG di Coppa del Mondo a Kvitfjell e si riprende anche il p… - amalasempre1908 : @ilBitz @FootballAndDre1 Pensa mandare via un allenatore secondo in classifica a 45 minuti dai quarti di champions… - codeghino10 : RT @Coninews: Doro&Lisa, che spettacolo!?????? Dominio Italia nella 15km individuale di Coppa del Mondo a Östersund. Sulla pista svedese, Do… - LorenzoLollo71 : RT @Coninews: Doro&Lisa, che spettacolo!?????? Dominio Italia nella 15km individuale di Coppa del Mondo a Östersund. Sulla pista svedese, Do… -