Clamorosa anticipazione del New York Times | “Il procuratore sta per incriminare Donald Trump”

Leggi su tag24

(Di venerdì 10 marzo 2023)incriminato, ora si mette davvero male per l’ex presidente degli Stati Uniti. L’ufficio deldistrettuale di Manhattan “ha recentemente segnalato agli avvocati diJ.la possibilità di incorrere in accuse penali per il suo ruolo nel pagamento di denaro segreto a una pornostar”. Secondo il New, che ha ... TAG24.