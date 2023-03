Cittadella-Palermo: i convocati (Di venerdì 10 marzo 2023) 10 Marzo 2023 – 12:00 Questi i calciatori rosanero convocati dall’allenatore Eugenio Corini per la gara di domani pomeriggio contro il Cittadella: 1 Grotta 2 Graves 3 Sala 4 Orihuela 5 Gomes 7 Tutino 8 Segre 9 Brunori 10 Di Mariano 11 Masciangelo 12 Massolo 18 Nedelcearu 19 Vido 21 Damiani 22 Pigliacelli 25 Buttaro 26 Verre 27 Soleri 28 Saric 30 Valente 31 Aurelio 37 Mateju 48 Bettella Fonte articolo e foto: www.Palermofc.com seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA. Leggi su seriea24 (Di venerdì 10 marzo 2023) 10 Marzo 2023 – 12:00 Questi i calciatori rosanero convocati dall’allenatore Eugenio Corini per la gara di domani pomeriggio contro il: 1 Grotta 2 Graves 3 Sala 4 Orihuela 5 Gomes 7 Tutino 8 Segre 9 Brunori 10 Di Mariano 11 Masciangelo 12 Massolo 18 Nedelcearu 19 Vido 21 Damiani 22 Pigliacelli 25 Buttaro 26 Verre 27 Soleri 28 Saric 30 Valente 31 Aurelio 37 Mateju 48 Bettella Fonte articolo e foto: www.fc.com seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LiveSicilia : Palermo, i convocati di Corini per la gara contro il Cittadella - Lelio85 : Il #Palermo cambia ufficialmente rigorista dopo i quattro penalty sbagliati da #Brunori, col Cittadella il rigorista sarà Di Mariano - WiAnselmo : RT @Mediagol: Corini: “Cittadella punta i playoff, ecco come li affronteremo. Tutino in crescita” - Mediagol : Corini: “Cittadella punta i playoff, ecco come li affronteremo. Tutino in crescita” - LiveSicilia : Palermo, Corini: “Il Cittadella ha qualità. Noi possiamo fare meglio” -