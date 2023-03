Città Aperta a sostegno della manifestazione contro il maltrattamento di animali

(Di venerdì 10 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma dell’Associazione: L’associazioneha deciso di condividere e sottoscrivere la petizione che tanti cittadini ed associazioni, riunitisi col nome di RAAB – Rete Ambientalisti esti Beneventani, hanno promosso durante laildilo scorso 4 marzo avanti Palazzo Paolo V. A tal fine, tramite la propria rappresentanza consiliare, interpellerà l’Amministrazione comunale per conoscere le azioni intraprese da quando la problematica, nell’estate del 2022, è diventata di dominio pubblico. Inoltre, preso atto del vigente Regolamento approvato dal Consiglio comunale nel 2015 per il benessere e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... chiamamirocco : RT @Sexy_prof_of: Non per dire ma sto lavorando nell’unica scuola aperta della città! Maremma che giramento di ????! #pontevai - TV7Benevento : Città Aperta a sostegno della manifestazione Rete Ambientalisti e Animalisti Beneventani contro il maltrattamento d… - Roseinfiore : RT @amatorosalia1: #ricordiamodomani #10marzo 1906 Viene aperta a Londra la stazione della Metropolitana di Piccadilly Circus. Ideata per… - duradon : RT @kawasaki1972: Roma, Città Aperta - Roberto Rossellini - 1945. - KodomoStudio : RT @Riccard610: Ecco, la Lega ha fatto danni ENORMI all'identità dei veneti. Venezia ai tempi della Serenissima era una città cosmopolita e… -

' Come un'idealeda abitare insieme, dove i mendicanti siano parte della comunità ', avverte ... lo spettacolo sarà proposto sabato 11 marzo con la formula della 'prova' (e dialogo finale ......arrestato un turista americano sospettato di aver vandalizzato una statua in una chiesa dellaVecchia', ha reso noto la polizia israeliana, precisando che l'uomo verrà interrogato e sarà...La mia porta èa chi come me sogna che Scafati ritorni ad essere la prima, la migliore. Non possiamo più perdere tempo.. vogliamo ritornare ad essere una grande".