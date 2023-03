Cistite | sintomi | cause | cura e prevenzione

Leggi su distrettodelbenessere

(Di venerdì 10 marzo 2023) Laè un’infiammazione delle vie urinarie causata da un’infezione batterica. Colpisce principalmente il 25-35% delle donne tra i 20 ed i 40 anni e può essere molto fastidiosa e dolorosa. In questo articolo, parleremo di tutti gli aspetti relativi alla, dalla diagnosi ai, dalleai rimedi naturali, passando dai consigli per prevenire ere ladellae fattori principali Le infezioni dasono causate, nella maggior parte dei casi, dalla risalita di batteri dalle vie urinarie verso l’uretra. Tra i vari casi vi può essere una infezione ascendente (per risalita di agenti patogeni di derivazione fecale, vaginale o uretrale) e può arrivare a interessare, in casi meno frequenti, ...