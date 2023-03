Cinque agenti penitenziari condannati per tortura | condanne tra i 5 e i 6 anni e mezzo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilpost : Cinque agenti del carcere di San Gimignano, in provincia di Siena, sono stati condannati per torture compiute nei c… - repubblica : Violenze nel carcere di San Gimignano, altri cinque agenti condannati per tortura [di Luca Serranò] - globalistIT : - MassimoCarlotto : RT @OssRepressione: Condannati i cinque agenti di Polizia Penitenziaria in servisio al carcere di San Gemignano, con pene da 5 anni e 10 me… - AdornatoAntonio : RT @OssRepressione: Condannati i cinque agenti di Polizia Penitenziaria in servisio al carcere di San Gemignano, con pene da 5 anni e 10 me… -

Cinque agenti del carcere di San Gimignano, in provincia di Siena, sono stati condannati per torture compiute nei confronti di un detenuto Il Post

Il tribunale di Siena ha condannato cinque agenti penitenziari del carcere di San Gimignano per torture, falso e minaccia aggravata.Siena, l'11 ottobre 2018, durante un trasferimento di cella un detenuto tunisino, in carcere per spaccio di droga e furti, sarebbe stato picchiato. Le indagini avviate dalla Procura avevano ravvisato ...