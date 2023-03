(Di venerdì 10 marzo 2023) Pechino, 10 mar. - Il Congresso nazionale del popolo ha consegnato nelle mani di Xi Jinping ildae ha dato il via libera ai suoi piani per la più grande ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : CINA | Xi rieletto presidente della Repubblica popolare cinese - sole24ore : ?? Xi rieletto presidente della Repubblica popolare cinese. ?? Mandato di altri 5 anni. Così Xi, 70 anni il prossimo… - ultimora_pol : ???? Cina - #Xi Jinping rieletto Presidente per la terza volta: 2.952 voti a favore, nessuno contrario @ultimora_pol - Adnkronos : Cina, Xi rieletto presidente: è il terzo storico mandato . #Adnkronos - ilmondoeditutti : I deputati hanno rieletto all'unanimità Xi Jinping presidente della Repubblica popolare cinese per un terzo mandato… -

Pechino, 10 mar. - Il Congresso nazionale del popolo ha consegnato nelle mani di Xi Jinping il terzo storico mandato da presidente e ha dato il via libera ai suoi piani per la più grande ...Il presidente cinese è stato formalmente, sempre all'unanimità, anche al vertice delle ... Xi Jinping è al vertice del Pcc dalla fine del 2012, e della, come presidente, dal marzo 2013. ...Il presidente Xi Jinping si assicurato un terzo mandato senza precedenti alla guida della Repubblica popolare cinese, completando la transizione verso il suo secondo decennio di potere. Xi, 70 anni il ...

Cina, Xi Jinping rieletto Presidente: è il terzo mandato - e probabilmente non l'ultimo RaiNews

Xi Jinping è stato rieletto presidente della Repubblica Popolare Cinese: ha ottenuto 2.952 voti a favore e nessuno contrario. E’ il suo terzo mandato. Il limite di due previsto dalla Costituzione ...Il presidente Xi Jinping si è assicurato un terzo mandato senza precedenti alla guida della Repubblica popolare cinese, completando la transizione verso il suo secondo decennio di potere. Settant’anni ...