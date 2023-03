Cina, Xi Jinping rieletto Presidente per la terza volta (Di venerdì 10 marzo 2023) L’Assemblea nazionale del popolo della Repubblica Popolare Cinese ha confermato formalmente Xi Jinping come Presidente del paese, dando ufficialmente inizio al suo terzo mandato alla guida della Cina. A favore del nuovo mandato di Xi ci sono stati 2.952 voti, mentre nessuno ha votato contro. Xi, che ha 69 anni, aveva fatto cambiare la Costituzione cinese proprio per garantirsi la possibilità di mantenere l’incarico rafforzando ulteriormente il proprio potere già enorme in Cina ed è il leader cinese più potente dai tempi di Mao. I delegati partecipanti alla votazione sono indicati dal Partito comunista cinese, di fatto il principale organo amministrativo del paese. Ai partecipanti non era stata offerta una lista di potenziali candidati, di conseguenza Xi e alcuni altri dirigenti del partito sono stati eletti senza avere ... Leggi su panorama (Di venerdì 10 marzo 2023) L’Assemblea nazionale del popolo della Repubblica Popolare Cinese ha confermato formalmente Xicomedel paese, dando ufficialmente inizio al suo terzo mandato alla guida della. A favore del nuovo mandato di Xi ci sono stati 2.952 voti, mentre nessuno ha votato contro. Xi, che ha 69 anni, aveva fatto cambiare la Costituzione cinese proprio per garantirsi la possibilità di mantenere l’incarico rafforzando ulteriormente il proprio potere già enorme ined è il leader cinese più potente dai tempi di Mao. I delegati partecipanti alla votazione sono indicati dal Partito comunista cinese, di fatto il principale organo amministrativo del paese. Ai partecipanti non era stata offerta una lista di potenziali candidati, di conseguenza Xi e alcuni altri dirigenti del partito sono stati eletti senza avere ...

