Cina: Xi Jinping rieletto presidente per la terza volta. Le congratulazioni di Putin (Di venerdì 10 marzo 2023) E' il suo terzo mandato. Il limite di due previsto dalla Costituzione cinese è stato emendato nel 2018 per consentire al presidente cinese - che compirà 70 anni il prossimo 15 giugno - di rimanere al potere per tutta la vita L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 10 marzo 2023) E' il suo terzo mandato. Il limite di due previsto dalla Costituzione cinese è stato emendato nel 2018 per consentire alcinese - che compirà 70 anni il prossimo 15 giugno - di rimanere al potere per tutta la vita L'articolo proviene da Firenze Post.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : ???? Cina - #Xi Jinping rieletto Presidente per la terza volta: 2.952 voti a favore, nessuno contrario @ultimora_pol - Agenzia_Italia : ???? #Cina, Xi Jinping rieletto presidente. Storico terzo mandato _ È il leader più potente dai tempi di Mao Zedong.… - TgLa7 : Con 2.952 voti a favore e nessuno contrario Xi Jinping è stato eletto per la terza volta alla guida della Repubblic… - lettera_marco : RT @VEParsi1: La Cina si muove in allineamento con Mosca ma il potere interno di Xi, assicurato dal terzo mandato senza precedenti, rischia… - MichelaRoi : RT @VEParsi1: La Cina si muove in allineamento con Mosca ma il potere interno di Xi, assicurato dal terzo mandato senza precedenti, rischia… -