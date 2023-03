Cina, Xi Jinping rieletto presidente per la terza volta consecutiva: è il più longevo della storia del Paese (Di venerdì 10 marzo 2023) Xi Jinping sarà ancora il presidente della Cina: il leader in carica è stato rieletto a capo della Repubblica Popolare Cinese per la terza volta consecutiva. A dare il verdetto è stata la terza sessione plenaria della quattordicesima Assemblea Nazionale del Popolo, organo legislativo del Parlamento cinese. Xi diventerà dunque il presidente più longevo della ... TAG24. Leggi su tag24 (Di venerdì 10 marzo 2023) Xisarà ancora il: il leader in carica è statoa capoRepubblica Popolare Cinese per la. A dare il verdetto è stata lasessione plenariaquattordicesima Assemblea Nazionale del Popolo, organo legislativo del Parlamento cinese. Xi diventerà dunque ilpiù... TAG24.

