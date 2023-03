Cina | Xi Jinping rieletto presidente E' il terzo mandato

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 10 marzo 2023) PECHINO () (ITALPRESS) – Xiè statodella Repubblica popolare cinese per il prossimo quinquennio. Si tratta del, una situazione senza precedenti. I quasi 3.000 componenti del Congresso nazionale del popolo – il ramo legislativo del Parlamento di Pechino – hanno votato all'unanimità per il 69enne Xi, candidato unico. Con lo stesso risultato il leader del Paese – già indicato comedal congresso del Partito Comunista a ottobre – è stato anche confermato alla guida della Commissione militare centrale e resterà quindi comandante in capo dell'Esercito popolare di liberazione. – foto agenziafotogramma.it –(ITALPRESS).