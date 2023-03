Cina, Xi jinping rieletto presidente: è il suo terzo mandato (Di venerdì 10 marzo 2023) I delegati hanno votato all'unanimità (con un totale di 2.952 voti) il terzo mandato presidenziale a Xi jinping, completando la sua ascesa a leader incontrastato della Repubblica popolare cinese con ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 10 marzo 2023) I delegati hanno votato all'unanimità (con un totale di 2.952 voti) ilpresidenziale a Xi, completando la sua ascesa a leader incontrastato della Repubblica popolare cinese con ...

Cina, Xi jinping rieletto presidente: è il suo terzo mandato Leggi Anche Cina, Xi Jinping annuncia: ricevuto terzo mandato a guida Pcc Il vicepremier esecutivo uscente Han Zheng, che a ottobre ha lasciato il Comitato permanente del Politburo al XX Congresso ... Cina: al via sessione parlamento, Xi verso terzo mandato Il presidente Xi Jinping, in particolare, si appresta a ricevere il terzo mandato come capo dello Stato, come mai avvenuto dalla vittoria comunista di Mao Zedong del 1949. Xi Jinping: "La Cina diventerà potenza militare mondiale" TGCOM Xi Jinping rieletto presidente della Repubblica popolare cinese Attesa la sua nomina durante le Due Sessioni che iniziano domani , cioè nella posizione che lui stesso aveva ricoperto e che ha fatto da culla a tanti leader cinesi. Il presidente cinese Xi Jinping è stato rieletto per la terza volta alla guida della Repubblica popolare cinese. Settant'anni il 15 giugno, Xi Jinping è così diventato il capo dello Stato cinese più longevo.