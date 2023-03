Cina | Xi Jinping record | al via il terzo mandato

Leggi su open.online

(Di venerdì 10 marzo 2023) Ilpresidenziale di Xiè ufficialmente iniziato. Il rinnovo, senza sorprese ma anche senza precedenti, rende Xi il capo di stato dellacomunista più longevo dalla sua fondazione, nel 1949. Non sarebbe d’altronde stato possibile ottenere legalmente la riconferma se lo stesso Xi non avesse cambiato la Costituzione, interrompendo la tradizione dei due mandati consecutivi presidenziali per una stessa persona. L’Assemblea nazionale del popolo della Repubblica Popolare Cinese ha votato all’unanimità la permanenza di Xi al timone del Paese per altri 5 anni, e la notizia è stata accolta da una standing ovation. Eppure, ricorda la Cnn, il 69enne si era assicurato in realtà il potere da mesi, ovvero da quando lo scorso ottobre riuscì a farsi eleggere come capo del Partito Comunista Cinese per la terza ...