Cina | Xi Jinping confermato per terzo mandato alla presidenza

Il presidente cinese Xi Jinping è stato confermato per uno storico terzo mandato dal Congresso nazionale del popolo, dopo che a ottobre scorso aveva ottenuto il terzo mandato da segretario del partito

