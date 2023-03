Cina, energia, tassi d’interesse: ecco la “trilogia” che guiderà i mercati quest’anno (Di venerdì 10 marzo 2023) La completa inversione di rotta nella strategia politica cinese modifica le prospettive generali dell’economia globale. E’ sufficiente a minare l’ampio trend rialzista dei mercati? E’ questo il quesito al quale risponde l’analisi di Jean-Marie Mercadal, Ceo di Syncicap Asset Management (Ofi Invest Asset Management) che spiega come in questo contesto, “gli asset cinesi ed emergenti potrebbero sovraperformare”. Cina, priorità all’economia Il 2023 – spiega Mercadal – è iniziato nel migliore dei modi nella storia recente dei mercati, con i principali indici azionari che sono saliti del 5%-10% in sole tre settimane. Questo risultato è stato determinato dalla combinazione di quattro fattori principali: la sensazione che l’inflazione abbia raggiunto il suo picco e che le politiche monetarie si sposteranno a breve, in un contesto di ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 10 marzo 2023) La completa inversione di rotta nella strategia politica cinese modifica le prospettive generali dell’economia globale. E’ sufficiente a minare l’ampio trend rialzista dei? E’ questo il quesito al quale risponde l’analisi di Jean-Marie Mercadal, Ceo di Syncicap Asset Management (Ofi Invest Asset Management) che spiega come in questo contesto, “gli asset cinesi ed emergenti potrebbero sovraperformare”., priorità all’economia Il 2023 – spiega Mercadal – è iniziato nel migliore dei modi nella storia recente dei, con i principali indici azionari che sono saliti del 5%-10% in sole tre settimane. Questo risultato è stato determinato dalla combinazione di quattro fattori principali: la sensazione che l’inflazione abbia raggiunto il suo picco e che le politiche monetarie si sposteranno a breve, in un contesto di ...

