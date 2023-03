Vai agli ultimi Twett sull'argomento... EleonoraEvi : le vittime del naufragio di Cutro, oltre ad altre misure ma che, è già chiaro, non affrontano la questione alla rad… - europaverde_it : RT @EleonoraEvi: le vittime del naufragio di Cutro, oltre ad altre misure ma che, è già chiaro, non affrontano la questione alla radice. Ab… - GrellaSergio : @EugenioCardi @mariano_perini 2..vanno assicurati soccorso e assistenza. Solo una mente perversa sinistra, nega e m… - KorazymOrg : Il Mediterraneo è un cimitero. Il Papa invoca soluzioni concrete - vic_purtusiello : RT @EleonoraEvi: le vittime del naufragio di Cutro, oltre ad altre misure ma che, è già chiaro, non affrontano la questione alla radice. Ab… -

Applausi e foto di rito con pensiero al dramma di Cutro e uno striscione recante la scritta ', basta morti in mare'. Invece è giunta a sorpresa la decisione del Giudice sportivo ...Questo, se non altro, è un primo passo affinché l'Italia non sia mai più il campo nomadi d'Europa e soprattutto perché ilnon sia mai più ildei migranti."Ilè diventato un. È una vergogna per l'umanità", denuncia Chalghoumi, riferendosi al naufragio dei migranti avvenuto il 26 febbraio scorso nei pressi di Crotone, più ...

"Cimitero Mediterraneo. Basta morti in mare". Squadra di calcio multata per uno striscione in campo Gazzetta del Sud

Uno striscione che era stato voluto con le migliori intenzioni, per sensibilizzare verso la tragedia delle morti in mare è invece costato molti guai a una squadra dilettantistica bergamasca, che si è ...«Combattiamo gli islamisti. L'immigrazione va regolamentata». Hassen Chalghoumi, presidente della Conferenza degli imam di Francia che si trova in Italia per presentare il suo ultimo libro «Liberare l ...