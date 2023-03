Ciclismo | Parigi-Nizza 2023 sesta tappa oggi in tv | orari | percorso e diretta streaming

(Di venerdì 10 marzo 2023) Laentranel suo rush finale con la, che porta la “Corsa del Sole” da Tourves a La-Colle-sur-Loup dopo 197,5 chilometri molto mossi. Tante salite con pendenze anche arcigne, dove i big della generale potrebbero darsi battaglia pur senza l’arrivo in quota. Tadej Pogacar sarà ovviamente l’osservato speciale, ma lo sloveno avrà in Vingegaard e tanti altri degni avversari. Di seguito tutte le informazioni per seguire lain tempo reale.E ALTIMETRIA DELLE TAPPE STARTLIST E FAVORITI: CALENDARIO COMPLETO, TV E– I corridori prenderanno il via dal chilometro zero alle ore 11:50, con l’arrivo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MichGPS : con pendenza al 12% dove allo scollinamento ci sarà il traguardo volante con abbuoni quindi arrivo in discesa a la… - infoitsport : Ciclismo: Parigi-Nizza, Kooij vince la 5/a tappa e Pogacar sempre leader - infoitsport : Ciclismo: a Kooij 5/a tappa della Parigi-Nizza, Pogacar leader - sportface2016 : #ParigiNizza, gli highlights della quinta tappa: trionfa #Kooij in volata - TV7Benevento : Ciclismo: Parigi-Nizza, Kooij vince la 5/a tappa e Pogacar sempre leader - -

La quinta tappa della- Nizza stata vinta in volata da Kooij davanti a Pedersen e Merlier. Terzo ieri, Maeder ha chiuso 46o, mentre Bissegger giunto 28o. In ottica generale Gaudu ha rosicchiato qualche secondo a ..., VAM da oltre 1700 per Pogaar Il giorno dopo le straordinarie emozioni vissute nella quarta tappa dellaNizza, i dati estrapolati dalla corsa hanno dato una misura più fredda ma ...Olav Kooij ha vinto in volata la 5/a tappa della 81/a edizione della- Nizza di, disputata da Saint - Symphorien - sur - Coise a Saint - Paul - Trois - Châteaux e lunga 212,5 chilometri. L'olandese ha preceduto sul traguardo il danese Mads Pedersen, ...

Parigi-Nizza: Vingegaard apre le danze, Pogacar risponde da campione La Gazzetta dello Sport

La Parigi-Nizza 2023 entra oggi nel suo rush finale con la sesta tappa, che porta la “Corsa del Sole” da Tourves a La-Colle-sur-Loup dopo 197,5 chilometri molto mossi. Tante salite con pendenze anche ...Una giornata ricca di eventi sportivi da seguire quella di oggi, venerdì 10 marzo. OA Sport, come sempre, vi terrà compagnia per non farvi perdere proprio nulla e offrivi un servizio completo. Un menu ...