Ciclismo | Bugno lascia la guida della Cpa

(Di venerdì 10 marzo 2023) “Il sindacato dei corridori è cresciuto tantissimo. Nel 2010 esistevano solo presidente e segretario. Ora l’associazione è ben strutturata e organizzata, abbiamo un dialogo diretto con il presidente dell’Uci, collaboriamo con le altre istituzioni e componenti del nostro movimento, siamo presenti in commissioni che quando sono stato eletto nemmeno esistevano”. Queste le parole di Giannidopo aver annunciato l’addio alla Cyclistes Professionnels Associes . Dopo tre mandati alla testa del CPA, il due volte iridato passerà il testimone ad un altro presidente in occasione delle prime elezioni onlinestoria del. “Non sono mai stato un presidente che si è imposto: ho democratizzato il movimento e dato voce ai corridori”, ha aggiunto, sotto la cuiil sindacato ha tagliato ...

BUGNO: «ORGOGLIOSO DI QUELLO CHE E' DIVENTATO IL CPA» TUTTOBICIWEB.it

L'ex campione del mondo è diventato presidente nel 2010 ROMA (ITALPRESS) - 'Il sindacato dei corridori è cresciuto tantissimo. Nel 2010 ...