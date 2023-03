CIA, Coldiretti, Confagricoltura e Copagri chiedono azioni concrete al Consorzio Stornara e Tara sulle risorse irrigue (Di venerdì 10 marzo 2023) Taranto. A che punto è la manutenzione dei canali e delle strutture irrigue propedeutica all’avvio della irrigazione 2023? E la richiesta di attingimento di acqua dalla Basilicata, per la diga di Monte Cotugno? Si è proceduto con la richiesta di rimodulare l’accordo sul costo dell’acqua, sul quale grava la quota relativa al danno ambientale? Sono queste le domande poste congiuntamente dalle organizzazioni agricole Tarantine CIA Agricoltori, Coldiretti, Confagricoltura e Copagri al Consorzio Stornara e Tara, attraverso una lettera ufficiale indirizzata al direttore dello stesso, Pietro De Simone, e al direttore del Servizio Agrario Gianni Merlino; nella missiva, inviata per conoscenza anche all’assessore regionale ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 10 marzo 2023)nto. A che punto è la manutenzione dei canali e delle strutturepropedeutica all’avvio della irrigazione 2023? E la richiesta di attingimento di acqua dalla Basilicata, per la diga di Monte Cotugno? Si è proceduto con la richiesta di rimodulare l’accordo sul costo dell’acqua, sul quale grava la quota relativa al danno ambientale? Sono queste le domande poste congiuntamente dalle organizzagricolentine CIA Agricoltori,al, attraverso una lettera ufficiale indirizzata al direttore dello stesso, Pietro De Simone, e al direttore del Servizio Agrario Gianni Merlino; nella missiva, inviata per conoscenza anche all’assessore regionale ...

