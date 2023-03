Chiuso lo stadio Curi, il Perugia non gioca (Di venerdì 10 marzo 2023) Chiuso fino al 20 marzo lo stadio Curi di Perugia. La decisione è stata annunciata dal Comune "in relazione" al terremoto che ha interessato la zona di Umbertide e presa dopo un sopralluogo svolto dai ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 10 marzo 2023)fino al 20 marzo lodi. La decisione è stata annunciata dal Comune "in relazione" al terremoto che ha interessato la zona di Umbertide e presa dopo un sopralluogo svolto dai ...

