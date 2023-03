Chip, l’Olanda si allinea agli Usa nella guerra tecnologica (Di venerdì 10 marzo 2023) Dopo mesi di pressioni e incontri bilaterali, che avevano portato ad un allineamento tra i governi di Stati Uniti, Giappone e Olanda – i tre Paesi chiave nella global value chain dei semiconduttori – sulle misure da adottare, il governo olandese ha annunciato che presenterà al Parlamento una lista di tecnologie critiche e sensibili per cui servirà una licenza per le esportazioni. Una misura sulla falsa riga di quanto previsto dalle agenzie federali Usa per i Chipmakers americani, sin dall’offensiva dell’amministrazione Trump contro Huawei nel 2019 e che ha raggiunto il suo picco con il nuovo round di restrizioni ad ottobre 2022. Lo ha annunciato il ministro del Commercio, Liesje Schreinemacher, con una lettera al Parlamento olandese che tuttavia non fa menzione dei principali indiziati, ovvero la Cina e l’azienda Asml La lista verrà ... Leggi su formiche (Di venerdì 10 marzo 2023) Dopo mesi di pressioni e incontri bilaterali, che avevano portato ad unmento tra i governi di Stati Uniti, Giappone e Olanda – i tre Paesi chiaveglobal value chain dei semiconduttori – sulle misure da adottare, il governo olandese ha annunciato che presenterà al Parlamento una lista di tecnologie critiche e sensibili per cui servirà una licenza per le esportazioni. Una misura sulla falsa riga di quanto previsto dalle agenzie federali Usa per imakers americani, sin dall’offensiva dell’amministrazione Trump contro Huawei nel 2019 e che ha raggiunto il suo picco con il nuovo round di restrizioni ad ottobre 2022. Lo ha annunciato il ministro del Commercio, Liesje Schreinemacher, con una lettera al Parlamento olandese che tuttavia non fa menzione dei principali indiziati, ovvero la Cina e l’azienda Asml La lista verrà ...

