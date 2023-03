Chiesa al J Medical: esami conclusi, c'è attesa per la diagnosi. Tifosi preoccupati (Di venerdì 10 marzo 2023) La gara effettiva di Chiesa contro il Friburgo è durata solo quattordici minuti, dal suo ingresso al posto di Vlahovic al 67' fino al minuto 81, quando si accascia a terra, con Kean che si sbraccia ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 10 marzo 2023) La gara effettiva dicontro il Friburgo è durata solo quattordici minuti, dal suo ingresso al posto di Vlahovic al 67' fino al minuto 81, quando si accascia a terra, con Kean che si sbraccia ...

Juve, esami per Chiesa: condizioni dopo infortunio Filtra ottimismo dopo i controlli Esami per Federico Chiesa. L'attaccante della Juventus si è sottoposto a controlli al J - Medical dopo il fastidio al ginocchio accusato ieri nel match di Europa League vinto 1 - 0 contro il Friburgo . Chiesa, che a ... Juve, da Di Maria a Chiesa e Pogba: arrivano novità importanti ...la Sampdoria Sky Sport riporta gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni fisiche di Angel Di Maria e Federico Chiesa. I due calciatori si sono sottoposti in mattinata a degli esami al J Medical dopo ... Chiesa al J Medical: esami conclusi, c'è attesa per la diagnosi. Tifosi preoccupati Interviene lo staff medico bianconero, Chiesa prova a rialzarsi ma evidentemente gli fa male. Zoppicando si avvia a bordo campo. Ma non è possibile sostituirlo, e dunque rientra in campo, anche se ...