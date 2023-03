Chiara Nasti, malore prima dell’intervento di chirurgia laser PRK: “Preferirei toccare qualsiasi altra parte del corpo” (Di venerdì 10 marzo 2023) Chiara Nasti è tornata su Instagram per confidarsi con i suoi followers. L’influencer napoletana ha svelato finalmente il motivo della sua breve assenza. La moglie del calciatore della Lazio Mattia Zaccagni si è infatti sottoposta ad un intervento chirurgico agli occhi per correggere la miopia. In questo modo ha quindi potuto dire finalmente addio a occhiali e lenti a contatto dopo molti anni. Un miglioramento dello stile di vita dunque che ha portato però uno scombussolamento di non poco conto in sala operatoria. A raccontare ciò che è accaduto ci ha pensato la stessa Nasti: “Sono stata un mese senza lenti a contatto, solo con occhiali. Quando sono andata in clinica ho avuto un attacco di panico ed ho fatto bloccare la macchina”. Chiara ha poi proseguito spiegando in che modo è riuscita ad affrontare l’operazione: “Al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 10 marzo 2023)è tornata su Instagram per confidarsi con i suoi followers. L’influencer napoletana ha svelato finalmente il motivo della sua breve assenza. La moglie del calciatore della Lazio Mattia Zaccagni si è infatti sottoposta ad un intervento chirurgico agli occhi per correggere la miopia. In questo modo ha quindi potuto dire finalmente addio a occhiali e lenti a contatto dopo molti anni. Un miglioramento dello stile di vita dunque che ha portato però uno scombussolamento di non poco conto in sala operatoria. A raccontare ciò che è accaduto ci ha pensato la stessa: “Sono stata un mese senza lenti a contatto, solo con occhiali. Quando sono andata in clinica ho avuto un attacco di panico ed ho fatto bloccare la macchina”.ha poi proseguito spiegando in che modo è riuscita ad affrontare l’operazione: “Al ...

