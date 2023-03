Vai agli ultimi Twett sull'argomento... leggoit : Chiara #Ferragni, pranzo #McDonalds con hamburger e patatine: ecco perché l'ha fatto - lucianadc90 : Mamma mia le storie di Chiara Ferragni sempre una noia assoluta - Tempo_di_Carpi : Chiara Ferragni è stata bundizzata - dusanxfc : ma poi chiara ferragni non c’entra na sega - chiamamirocco : RT @Sexy_prof_of: Io comunque Fedez biondo me lo scoperei insieme a Chiara Ferragni! #XF2022 #fedez -

La coppia posta le immagini di un pomeriggio felice con i figli Leone e Vittoria Fedez ehanno ritrovato la serenità. Passato il ciclone Sanremo con tutti i suoi strascichi, la coppia si è riunita, è tornata social, è felice e lo mostra ai follower. Basta un pomeriggio al ...Prima di lui al secondo posto Elisa True Crime e primo posto per. La piattaforma Webboh ha promosso l'iniziativa: da molti conosciuta anche come "quotidiano online " della generazione ...Rosa Perrotta in lacrime: 'Sono crollata, per noi mamme il senso di colpa è sempre dietro l'angolo'e Fedez in Mare Fuori: 'Sembrate proprio...'. La reazione esilarante sui social Il ...

Fedez e Chiara Ferragni al parco, serenità ritrovata TGCOM

La notizia che avevano promesso ai fan dopo Sanremo non è ancora stata annunciata. O meglio, quasi. In una diretta Instagram a inizio anno, Chiara Ferragni e Fedez avevano solleticato la curiosità dei ...Chiara Ferragni è tornata a pieno regime sui social, coinvolgendo anche la famiglia in foto e video, come è sempre solita fare. L'influencer per alcuni giorni è stata un po' assente e come lei anche ...