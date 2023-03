Chi sarà il diciottesimo eliminato del GF Vip 7? I sondaggi (Di venerdì 10 marzo 2023) Parliamo di sondaggi. Il televoto della puntata del Grande Fratello Vip 7 di lunedì 13 marzo vede a rischio eliminazione quattro concorrenti: Andrea Maestrelli, Daniele Dal Moro, Giaele De Donà e Nikita Pelizon. Il meno votato sarà eliminato dal reality quando mancano circa tre settimane alla finale. L’unico a poter sperare nel biglietto di ritorno tra i quattro vipponi in nomination è Andrea, che è anche l’indiziato numero uno per l’eliminazione. Ma andiamo con ordine. Leggi anche: Quanto manca alla fine del Grande Fratello Vip 7? Il conto alla rovescia Grande Fratello Vip 7, eliminato 13 marzo: i risultati dei sondaggi I sondaggi sul televoto della puntata di lunedì 13 marzo del GF Vip 7 vedono a rischio eliminazione Andrea Maestrelli. L’ex fidanzato di Nicole Murgia è ultimo ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 10 marzo 2023) Parliamo di. Il televoto della puntata del Grande Fratello Vip 7 di lunedì 13 marzo vede a rischio eliminazione quattro concorrenti: Andrea Maestrelli, Daniele Dal Moro, Giaele De Donà e Nikita Pelizon. Il meno votatodal reality quando mancano circa tre settimane alla finale. L’unico a poter sperare nel biglietto di ritorno tra i quattro vipponi in nomination è Andrea, che è anche l’indiziato numero uno per l’eliminazione. Ma andiamo con ordine. Leggi anche: Quanto manca alla fine del Grande Fratello Vip 7? Il conto alla rovescia Grande Fratello Vip 7,13 marzo: i risultati deisul televoto della puntata di lunedì 13 marzo del GF Vip 7 vedono a rischio eliminazione Andrea Maestrelli. L’ex fidanzato di Nicole Murgia è ultimo ...

