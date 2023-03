Chi ha un gatto dorme meglio di chi non ne ha uno? (Di venerdì 10 marzo 2023) Secondo una ricerca condotta dai medici di una clinica del sonno in Arizona, Center for Sleep Medicine della Mayo Clinic, chi condivide il proprio letto con un gatto dorme meglio. È noto ... TAG24. Leggi su tag24 (Di venerdì 10 marzo 2023) Secondo una ricerca condotta dai medici di una clinica del sonno in Arizona, Center for Sleep Medicine della Mayo Clinic, chi condivide il proprio letto con un. È noto ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... enpaonlus : Gatto trafitto da una freccia a Valgreghentino: è caccia all’arciere - Chi sa parli e aiuti a portare in Tribunale… - enpaonlus : Soccorso da una volontaria della Sezione ENPA di Lugo. Chi sa parli e aiuti a portare in Tribunale questo delinquen… - sara53054424 : RT @nebbianelsole: di proiettile nel capo'. Chi uccide 'per sport' o 'per gioco' non può essere ritenuto sano di mente, ma pericoloso per l… - fendente1 : RT @LAVonlus: ??Abbiamo parlato a #LeIene dei reati contro la vita degli animali. Il caso: il ciclista Tiberi spara e uccide il gatto del M… - angela_mf64 : RT @LAVonlus: ??Abbiamo parlato a #LeIene dei reati contro la vita degli animali. Il caso: il ciclista Tiberi spara e uccide il gatto del M… -