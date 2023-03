Chi è stato nominato ieri sera al Grande Fratello Vip 7? Le nomination del 9 marzo 2023 (Di venerdì 10 marzo 2023) Chi è stato nominato al Grande Fratello Vip nella puntata di ieri sera, giovedì 9 marzo? Dopo la doppia eliminazione, la diretta della quarantesima diretta di quest’edizione è terminata con l’ormai tradizionale appuntamento delle nomination. Di seguito i nomi dei vip finiti al televoto eliminatorio della puntata di ieri. Chi sono i nominati del Grande Fratello Vip 7: le nomination del 9 marzo Andrea Melchiorre, Daniele Dal Moro, Giaele De Donà e Nikita Pelizon sono i quattro concorrenti a rischio eliminazione nella prossima puntata di lunedì. Il meno votato lascerà immediatamente la casa del Grande Fratello, anche se uno di loro – ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 10 marzo 2023) Chi èalVip nella puntata di, giovedì 9? Dopo la doppia eliminazione, la diretta della quarantesima diretta di quest’edizione è terminata con l’ormai tradizionale appuntamento delle. Di seguito i nomi dei vip finiti al televoto eliminatorio della puntata di. Chi sono i nominati delVip 7: ledel 9Andrea Melchiorre, Daniele Dal Moro, Giaele De Donà e Nikita Pelizon sono i quattro concorrenti a rischio eliminazione nella prossima puntata di lunedì. Il meno votato lascerà immediatamente la casa del, anche se uno di loro – ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AndreaVenanzoni : Non c’è bisogno di alcuna indagine della magistratura per capire che due anni di pandemia sono stati trasformati in… - RomeoMJ : Aggiungiamo una cosa per valutare questa mancanza di trasparenza della @FIGC: volete sapere chi è il Presidente de… - capuanogio : L’#Eintracht si lamenta e accusa lo Stato italiano di non aver fatto nulla per garantire ai tifosi tedeschi il diri… - Satryland59 : RT @EleonoraCamilli: Il decreto flussi è previsto fin dal testo unico del 98. Non è mai stato davvero un canale regolare d’ingresso, non c’… - sarat811 : RT @M91P1: Lui un anima bianca, piena di sfaccettature, irriverente, sensibile, brillante, ironico e autoironico. È stato IL concorrente, a… -