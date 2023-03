Chi è Mattia Narducci, il nuovo fidanzato di Anna Tatangelo (Di venerdì 10 marzo 2023) Mattia Narducci è il nuovo fidanzato di Anna Tatangelo. Ha 26 anni (10 in meno di lei) ed è un modello di professione. A ufficializzare la loro storia d’amore è stata la stessa artista, che ha pubblicato la prima foto insieme sui social. Nel suo passato sentimentale una lunga relazione con Gigi D’Alessio, durata più di 15 anni, e una con Livio Cori di circa un anno. Chi è Mattia Narducci, modello e fidanzato di Anna Tatangelo Mattia Narducci ha 26 anni, è originario di Piacenza e di professione fa il modello. Come si legge sul suo profilo Instagram, dove è seguito da più di 100mila follower, ha lavorato per diversi brand internazionali diventandone anche ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 10 marzo 2023)è ildi. Ha 26 anni (10 in meno di lei) ed è un modello di professione. A ufficializzare la loro storia d’amore è stata la stessa artista, che ha pubblicato la prima foto insieme sui social. Nel suo passato sentimentale una lunga relazione con Gigi D’Alessio, durata più di 15 anni, e una con Livio Cori di circa un anno. Chi è, modello ediha 26 anni, è originario di Piacenza e di professione fa il modello. Come si legge sul suo profilo Instagram, dove è seguito da più di 100mila follower, ha lavorato per diversi brand internazionali diventandone anche ...

