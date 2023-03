Chi è il vincitore di LOL 3? L’amara scoperta del pubblico (impazzito per Nino Frassica) (Di venerdì 10 marzo 2023) Chi è il vincitore di LOL 3? Parte del pubblico era già convinta di poter scoprire il nome del comico finito sul più alto gradino del podio di questa edizione ma le cose non stanno proprio in questo modo. Chi non si è informato bene prima di iniziare la visione dell’edizione numero tre di LOL non sa ancora che le puntate non sono ancora tutte disponibili e che ci vorrà ancora qualche giorno prima di scoprire chi sarà il vincitore di LOL 3. I primi quattro episodi della nuova edizione sono già disponibili su Prime Video, mentre per le ultime due puntate e, quindi, il nome del trionfatore, bisognerà attendere settimana prossima, il 16 marzo. Sarà a quel punto che, in quei due nuovi episodi verrà annunciato il nome del successore di Ciro Priello e Maccio Capatonda. Anche questa volta il format non è cambiato e chi proverà a seguire ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 10 marzo 2023) Chi è ildi LOL 3? Parte delera già convinta di poter scoprire il nome del comico finito sul più alto gradino del podio di questa edizione ma le cose non stanno proprio in questo modo. Chi non si è informato bene prima di iniziare la visione dell’edizione numero tre di LOL non sa ancora che le puntate non sono ancora tutte disponibili e che ci vorrà ancora qualche giorno prima di scoprire chi sarà ildi LOL 3. I primi quattro episodi della nuova edizione sono già disponibili su Prime Video, mentre per le ultime due puntate e, quindi, il nome del trionfatore, bisognerà attendere settimana prossima, il 16 marzo. Sarà a quel punto che, in quei due nuovi episodi verrà annunciato il nome del successore di Ciro Priello e Maccio Capatonda. Anche questa volta il format non è cambiato e chi proverà a seguire ...

