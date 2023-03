Chi è Caterina Vergassola? Età, lavoro, padre, curiosità, Pechino Express, Instagram (Di venerdì 10 marzo 2023) Caterina Vergassola è conosciuta nel mondo dello spettacolo per essere la figlia dell’attore comico Dario con il quale ha partecipato a Pechino Express 2023. Conosciamola meglio: ecco chi è. A mettersi in gioco durante la decima edizione del reality show di Sky Uno ci saranno anche i Vergassola, la coppia padre e figlia che si metterà in gioco nel programma più avventuroso della televisione italiana. Andiamo a conoscere meglio chi è Caterina e scoprire qualche informazione in più su di lei. InstagramCaterina Vergassola, chi è: età, biografia, padre, Instagram Nome e cognome: Caterina Vergassola Luogo di nascita: La Spezia Data di ... Leggi su chenews (Di venerdì 10 marzo 2023)è conosciuta nel mondo dello spettacolo per essere la figlia dell’attore comico Dario con il quale ha partecipato a2023. Conosciamola meglio: ecco chi è. A mettersi in gioco durante la decima edizione del reality show di Sky Uno ci saranno anche i, la coppiae figlia che si metterà in gioco nel programma più avventuroso della televisione italiana. Andiamo a conoscere meglio chi èe scoprire qualche informazione in più su di lei., chi è: età, biografia,Nome e cognome:Luogo di nascita: La Spezia Data di ...

